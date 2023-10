La FIFA ha ufficializzato tutte le date delle soste per le nazionali fino al 2030, calendario approvato all’unanimità dopo un dettagliato processo di consultazione. Tra le novità, la principale riguarda una nuova finestra “allargata” per le nazionali: si tratta di una finestra di 16 giorni con un massimo di quattro partite che sarà introdotta a partire dal 2026 e che andrà in scena tra fine settembre e inizio ottobre.



Ecco le date riportate da Calcio e Finanza:



2023

13/21 novembre (massimo due gare)



2024

18/26 marzo (massimo due gare)

2/10 settembre (massimo due gare)

7/15 ottobre (massimo due gare)

11/19 novembre (massimo due gare)



2025

17/25 marzo (massimo due gare)

1/9 settembre (massimo due gare)

6/14 ottobre (massimo due gare)

10/18 novembre (massimo due gare)



2026

23/31 marzo (massimo due gare)

21 settembre/6 ottobre (massimo quattro gare)

9/17 novembre (massimo due gare)



2027

22/30 marzo (massimo due gare)

20 settembre/5 ottobre (massimo quattro gare)

8/16 novembre (massimo due gare)



2028

20/28 marzo (massimo due gare)

18 settembre/3 ottobre (massimo quattro gare)

13/21 novembre (massimo due gare)



2029

19/27 marzo (massimo due gare)

24 settembre/9 ottobre (massimo quattro gare)

12/20 novembre (massimo due gare)



2030

18/26 marzo (massimo due gare)

23 settembre/8 ottobre (massimo quattro gare)

11/19 novembre (massimo due gare)