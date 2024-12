Hancko alla Juventus diventa una maxi operazione: tutti i giocatori coinvolti

AFP via Getty Images

Uno, forse due difensori. Questo recita la lista della spesa dellanel mercato di gennaio che è pronto a scattare. C’è da mettere una toppa agli infortuni die di, che li hanno messi fuori causa per tutta la stagione, e c’è da rimpiazzare i partenti, consu tutti. Insomma è quello arretrato il reparto che subirà il maggior. Dopo un lungo casting,, quello che permette in un solo colpo di sostituire sia l’ex Torino che l’ex Verona: si tratta di, più in alto nelle preferenze anche didelche pure è in orbita Juventus, come confermato dal suo agente

- Un opaco passato alla, un brillante presente al, lo slovacco potrebbe unirsi alla Juventuse sarebbe la soluzione ideale visto che in Olanda è diventato grande giocando sia da centrale che, talvolta, da terzino sinistro. Un usato garantito ilche si è ormai lanciato nel panorama internazionale e ora vuole compiere l’ultimo step e firmare per una big. D’altronde solo qualche mese fache però saltò alle battute finali per le richieste ancora più elevate degli olandesi. Questa volta le parti vogliono fare tutto per il meglio e c’è la volontà comune di andare a dama per un calciatore che è già sceso in campo 25 volte in questa stagione trovando anche 3 reti e 4 assist.

C’è da trovare la formula giusta, da far collimare le due volontà. Il Feyenoord per ora nicchia sull’ipotesi di unmotivo per cui Giuntoli starebbe impostando una trattativa con unCon il giocatore d’altronde, come scrive Tuttosport, i passi avanti sono stati già fatti e sarebbe già pronto un. Di lui, sotto contratto fino a giugno 2028, Giuntoli ha detto che si tratta di un giocatore bravo e che lo stanno seguendo da un po’ di tempo

L’accordo sulladel difensore., per la Juve qualcosa in meno. Si punta quindi a fare a creare uncon delle uscite (in primis) in modo da avere liquidità per affondare il colpo. Con il Feyenoord però i discorsi sono tanti e variegati: in Eredivisie infatti – e nella stessa squadra in questo momento al quarto posto - c’è già andato quel Facundodi proprietà proprio dei bianconeri e che gli olandesi hannouna cifra che potrebbe essere sì slegata dall’altro affare ma tornare utile nelle chiacchiere di gennaio. E c’è di più, come scrive sempre il quotidiano torinese,, una delle scoperte di Motta che potrebbe essere sacrificato sull’altare del mercato. Insomma tra i due club ci sono argomenti validi per trattare e nelle prossime ore l’assepotrebbe riscaldarsi.