Tuttosport - Juventus, occasione Saelemaekers, Giuntoli ci pensa

Un piano B, molto gradito a Thiago Motta., esterno belga classe 1999, legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2026. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport il nuovo allenatore bianconero sarebbe pronto ad accoglierlo a Torino, dopo la felice parentesi insieme a Bologna, chiusa con una storica qualificazione alla prossima Champions League. Sotto le due Torri l'ex Anderlecht ha giocato 32 partite, ricamate da 4 gol e 3 assist, da esterno di sinistra o di destra.Che sarebbe subito una risorsa, senza periodo di adattamento e con un costo contenuto. Per questi motivi la Juventus ci sta facendo un pensierino. Il Bologna, che ha puntato su Italiano per la panchina,per questo Saelemakers farà ritorno a casa-base.

In attesa di conoscere l'opinione di Fonseca, che settimana prossima verrà ufficializzato come nuovo tecnico, il Milan è orientato a lasciarlo sul mercato.. Saelemakers prende meno di 2 milioni di euro lordi all'anno, una cifra più bassa rispetto agli altri obiettivi (Greenwood o Zhegrova).