Juventus, è fatta per Douglas Luiz: domani le visite mediche

Il centrocampista brasiliano, impegnato con la Seleçao in Coppa America, domani sosterrà le visite mediche di rito, direttamente nel ritiro del Brasile a Las Vegas, al termine delle quali arriverà l'ufficialità.Il centrocampista dell'Aston Villa, passato dal Manchester City e dal Girona,e. Lascia Birmingham dopo aver segnato 22 gol in 204 partite.- I termini dell'accordo fra i bianconeri e l'Aston Villa prevedono infatti u, più le cessioni dell'esterno inglese Samuel Iling Jr (classe 2003) e del centrocampista argentino Enzo Barrenechea (classe 2001).

- Iling-Junior e Barrenechea dovrebbero essere valutati rispettivamente 20 milioni di euro e 18 milioni di euro (le cifre corrette saranno poi ufficializzate dalla società). Come riporta Calcio e Finanza , se le valutazioni di Iling e di Barrenechea fossero corrette, la Juventus farebbe registrare due maxi plusvalenze: 19,4 milioni di euro per il calciatore inglese (il suo valore netto al 30 giugno sarà pari a 600mila euro) e 16,7 milioni di euro per l’argentino (il suo valore netto sarà pari a 1,3 milioni circa al 30 giugno).