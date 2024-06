Tuttosport - L'Inter pensa a Dybala

Getty Images

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport Marotta è un grande tifoso dell'argentino, che potrebbe decidere di lasciare la Roma nelle prossime settimane per 20 milioni di euro, il costo della sua clausola. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha lasciato il segno nella Joya, una delusione seguita da quella per la mancata convocazione dell'Argentina per la Coppa America, per questo l'ex Juventus sta pensando a una nuova avventura, a un club in grado di giocare su palcoscenici più importanti. E l'Inter è uno di questi.

La Roma sa che per tenerlo deve garantirgli uno stipendio di 8 milioni di euro tra parte fissa e bonus, e una squadra in grado lottare per vincere. Ma è altrettanto consapevole che in caso di addio dell'argentino può alleggerire il monte ingaggi. Cederlo per fare cassa è una possibilità- scrive Tuttosport - guardando invece l’affare da prospettiva nerazzurra, a livello di costi legati al cartellino l’operazione Dybala(affare reso ancor più complicato dalla necessità da parte del Genoa di monetizzare) e potrebbe portare come auspicabile effetto collaterale il fatto di non dover sacrificare Valentìn Carboni.