attento su Rice e Kane, può far poco sui quattro gol subiti.soffre tantissimo la velocità di Sterling.si perde Kane in occasione del gol, esce poco dopo la mezz'ora per infortunio (dal 36'partecipa al naufragio dei compagni)si fa sovrastare da Maguire in occasione del 2-0, adotta il distanziamento sociale nell'azione del 3-0 di Kane, lasciato decisamente troppo libero in area.la velocità di Sterling gli regala una serata da mal di testa, poco preciso quando spinge.inevitabilmente inghiottito da Phillips e Rice (dal 64'entra a pratica già tristemente archiviata): è colui che dovrebbe trascinare i suoi, li tradisce con una gara opaca.tiene bene su Sancho, tra i meno peggio dei suoi.poche chances là davanti, scarsa concretezza nelle rare possibilità avute in area.chiuso nella morsa di Stones e Maguire, pericoloso con un mancino parato da Pickford.: ci prova con un tiro dal limite che termina di poco a lato, per il resto fatica a caricarsi l'Ucraina sulle spalle.: l'unico sprazzo di vera Ucraina è nel finale di primo tempo, dopo il cambio (forzato) con cui cambia modulo inserendo Tsygankov. Non trova alcuna contromossa davanti allo strapotere inglese, la sua Ucraina è troppo rinunciataria e non può far altro che registrare una goleada subita.svirgola un disimpegno, senza causare danni ai suoi. Si gode da spettatore la pioggia di gol dei compagni, attento su Yaremchuk nell'unica volta in cui è chiamato in causa.un paio di piccole sbavature in difesa, spinge con decisione sulla destra.mette la museruola a Yarmolenko e Yaremchuk, la difesa inglese continua a non prendere gol.impeccabile in difesa, impreziosisce la serata con il colpo di testa del 2-0 che taglia le gambe all'Ucraina.: spinge con continuità, perfetto l'assist su punizione per il 2-0 di Maguire. Trova la ciliegina sulla torta con il perfetto cross per il tris di Kane (dal 64'entra a risultato già acquisito).ordinato, attento. Si nota poco, non è necessariamente un male, anzi. (dal 64'il suo talento non serve. Almeno oggi)quantità e qualità in mezzo al campo, pericoloso con un mancino potente dal limite dell'area (dal 57': festeggia il primo gol in nazionale con un perfetto inserimento sugli sviluppi di un corner appena dopo 5' dall'ingresso in campo).vive di fiammate. Quando si accende è un pericolo costante tra dribbling e velocità. Spreca un rigore in movimento ma viene graziato da una segnalazione di fuorigioco (inesistente).fatica ad entrare in partita, suo l'assist per Henderson dalla bandierina.sveste per una sera i panni del bomber, non quelli dell'uomo decisivo. Metà del vantaggio di Kane è merito suo, grazie a un assist straordinario in verticale. Vivissimo nel gioco dei Tre Leoni, propizia il tris di Kane con un bel colpo di tacco per Shaw (dal 64').segna, ancora una volta. Anzi, due, portando subito avanti i suoi e restando freddo con il colpo di testa del 3-0. Dà anche spettacolo con una bella girata al volo deviata in angolo da Bushchan. Principe Harry, in compagnia con Maguire (dal 73').le critiche continuano a scivolargli addosso. Torna alla difesa a quattro e non corre rischi, la sua Inghilterra torna a Wembley con un biglietto da visita di zero gol subiti in tutto l'Europeo e un convincente poker ai quarti di finale. Is it coming home?