Udinese-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

aprirà il girone di ritorno di bergamaschi e friulani, che si erano sfidati solo due mesi fa. Una gara vinta dai nerazzurri con molta sofferenza, soprattutto nel primo tempo, ma al Bluenergy Stadium di Udine la squadra di Runjaic ora vuole portare a termine ciò che a Bergamo aveva solo sfiorato.prima di sfidare la Juve nel recupero di martedì.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Udinese-Atalanta in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Udinese-Atalanta.Data: sabato 11 gennaio 2025.Orario: 15.00Canale tv: Dazn.Streaming: DaznSava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. All. Runjaic.Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

- Mancheranno i due bomber, un attaccante per squadra, Lucca, squalificato, e Retegui, infortunato, e non saranno gli unici assenti: Cuadrado e Scamacca si stanno ancora allenando a parte come Retegui e non partiranno per Udine. Mister Gasperini dovrebbe riproporre dal primo minuto il tandem che ha riposato in Supercoppa, la coppia d'oro De Ketelaere-Lookman. L'esterno e la punta proveranno invece a recuperare per la Juve. A Udine invece, il centravanti Davis è ancora a rischio per il problema al soleo, per cui il ballottaggio in attacco accanto a Thauvin è tra il 19enne Bravo e il 36enne Sanchez.

- La sfida tra Udinese e Atalanta viene trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn:per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.Udinese- Atalanta è disponibile anche in diretta streaming su Dazn: basta scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN.La telecronaca di Udinese-Atalanta è affidata a Gabriele Giustiniani e Fabio Bazzani.