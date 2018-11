. Lunga intervista concessa dal centrocampista dell'a La Gazzetta dello Sport, nella quale parla della propria evoluzione e consacrazione in Friuli: "Ho imparato tanto da Delneri. Iachini non mi diede fiducia, lui sì. Mi ha aiutato a migliorarmi. Ruolo preferito? Mezzala. Non importa se in un centrocampo a tre o a due, lì decide l’allenatore. Stiamo facendo bene, solo col Napoli è stato difficile. Sono ambizioso, ho obiettivi, sogno una grande carriera. Sto giocando come al primo anno, come ho fatto fino a quando non mi sono rotto il perone nel marzo 2017 contro la Juventus. È stato il momento più difficile a livello di calcio".- Dura però la vita fuori dal campo, il calcio come ancora di salvezza: "Durissima, ma io avevo in testa solo il calcio e ce l’ho fatta - spiega Fofana - Sono nato a Parigi e lì vive la mia famiglia. Sono cresciuto con mia madre, i miei sono divisi. Alcuni amici sono finiti male e con le mie parole, senza aiuti economici, penso di aver salvato il mio più caro amico dalla droga. Un giorno vorrei fare qualcosa di benefico".che è rimasto nel cuore: "Lo tifo ancora? Sì, amo Parigi anche se c'è troppo traffico, quando posso ci vado". Il sogno però è un altro, un ritorno: "Dico. Ci sono stato e ce l’ho in testa. Un giorno vorrei giocare le coppe europee. Ho conosciuto, il mio modello. Era un mito, ora è un amico".- Ora la vita in Friuli, tra amici e famiglia: "De Paul e Molla Wague sono quelli con i quali lego di più. Mi piace stare in famiglia. Il bimbo va alla scuola inglese. Io vedo tanto calcio, inglese, spagnolo, Champions. Ascolto musica, ho fatto la playlist per l’Udinese su Spotify. Gioco alla play, ho Messi, ma qualche volta mi schiero". Amici non solo all'Udinese però, perché Fofana oggi affronta il Milan di: "Con Franck siamo sempre in contatto, lui è forte anche fisicamente, corre, fa gol. Contro Bakayoko ho giocato da quando ero al Lorient in Francia e lui al Rennes. Sanno entrambi che mi devono portare le maglie. Purtroppo non si potranno fermare, e io vorrei andare presto a Milano a trovarli. Sarà una gara difficile, ma vogliamo fare punti".- E l'obiettivo è uno solo, fare gol che sia di destro o sinistro: "Uso da sempre tutti e due i piedi, più il destro, ma sa che a volte tiro meglio di sinistro...". Ambidestro, un po' come uno dei giocatori che ammira in Serie A: "Mi piace tanto Quagliarella".