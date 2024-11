Udinese-Genoa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Punti salvezza importanti in palio alla Dacia Arena nel lunch match domenicale delA contenderseli sono, squadre separate in classifica da ben sei punti, a favore dei friulani, ma reduci da periodi di forma antitetici. I bianconeri hanno fatto un solo punto negli ultimi quattro incontri; i rossoblù, al contrario, ne hanno raccolti cinque in tre partite.* Partita: Udinese-Genoa* Data: Domenica 1 Dicembre 2024* Orario: 12:30* Canale TV: Dazn, Dazn 1 (canale 214 di Sky)* Streaming: Dazn

Okoye; Ehizibue, Giannetti, Touré, Kamara; Lovric, Karlstrom, Zarraga; Thauvin; Davis, Lucca All. Runjaic.: Leali; Zanoli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Miretti, Pinamonti, Messias. All. Vieira.Per tamponare l'emorragia di punti Runjaic potrebbe optare per un cambio di modulo, proponendo la difesa a quattro in luogo di quella a tre. In avanti possibile tandem Lucca-Davis con Thauvin in supporto. Vieira, alla seconda uscita sulla panchina rossoblù, dovrebbe invece confermare in gran parte l'undici iniziale che domenica scorsa ha pareggiato 2-2 con il Cagliari. Unica novità il rientro di Vasquez al centro della difesa al fianco di Bani e al posto di Matturro. Ancora rimandato l'esordio da titolare per Mario Balotelli.

La sfida fra Udinese e Genoa sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.Udinese-Genoa sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.