Udinese, Runjaic: "Sanchez? Al più tardi lo vedremo a gennaio"

6 minuti fa



In vista del match di campionato tra Udinese e Genoa, l'allenatore dei friulani Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa e ha dato un importante aggiornamento sulle condizioni di Alexis Sanchez:



"Sanchez ha bisogno di ancora un po' di tempo, se tutto va bene al più tardi lo vedremo a gennaio. Siamo stati pazienti, un paio di settimane in più non ci cambiano molto, vogliamo riaverlo e gli diamo il suo tempo. E' un ragazzo importante e non vediamo l'ora che possa tornare a disposizione".