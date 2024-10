GETTY

Udinese in ansia per Thauvin: cosa si è fatto e quanto resta fuori, verso il Milan

Redazione CM

38 minuti fa



Brutte notizie per l'Udinese, che perde Florian Thauvin per infortunio. L'attaccante francese (classe 1993 ex Marsiglia e Newcastle) è alle prese con un problema muscolare rimediato nell'ultima partita persa 3-2 contro l'Inter che non gli consente di allenarsi insieme al resto della squadra agli ordini del tecnico tedesco di origine croata Kosta Runjaic.



Verso il forfeit nella prossima gara in calendario sabato pomeriggio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in casa contro il Lecce, Thauvin (autore di 3 gol e un assist nelle prime 6 giornate di campionato) dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali in tempo per la ripresa della Serie A il 19 ottobre sul campo del Milan.