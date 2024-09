AFP via Getty Images

: Un po’ come contro il Monza, anche questa volta può solo guardare infilarsi in rete un colpo di testa perfetto: dopo Dany Mota, è la volta di Kabasele.: Concede troppo spazio a Kabasele che si avvita e di testa batte Sommer. Un errore da evitare in un periodo del genere in cui non viene perdonato niente.: Provvidenziale sul tentativo di Lovric, quando in scivolata devia in angolo il diagonale del centrocampista friulano. Se la cava bene contro un gigante come Davis, ma il pasticcio lo combina quando va ad avventurarsi in un intervento su Lucca, cui lascia campo aperto verso il gol.

: Si concede un errore in fase di impostazione, l’unica macchia della sua partita al Friuli. Sua la verticalizzazione per Thuram che apre al secondo gol di Lautaro.(Dal 30’ s.t.: Serve a Frattesi un assist da numero 10 e il compagno non spreca la grande chance. Sbaglia, invece, quando è lui ad essere lanciato a rete e da buona posizione non inquadra neanche lo specchio. Ottima prestazione, nel complesso.: Come l’anno scorso c’è la sua firma sulla partita del Friuli. Potrebbe addirittura raddoppiare quando Lautaro lo libera al centro dell’area di rigore, ma calcia male e il pallone finisce debolmente a lato. Primo gol in stagione con la maglia dell’Inter e ottima partita in sostituzione a Barella.

(Dal 40’ s.t: Il cross per Lautaro meriterebbe maggiori fortune. In mezzo al campo gestisce il traffico con la solita personalità ma gli manca ancora qualche corsa all’indietro, tenta il recupero su Lucca ma non riesce a intervenire.: Torna a splendere e sforna una grande prestazione, fatta di recuperi, assist e transizioni. Lega i reparti.: Imperversa sulla corsia di sinistra e nel primo tempo crea tanto con le sue incursioni, riuscendo a strappare anche applausi per un recupero difensivo enorme. Allo scadere della prima frazione disegna anche l’assist che fa sbloccare Lautaro.

(Dal 19’ s.t.: Arriva un pelo in ritardo sul cross di Lautaro. Gli manca la spinta di Dimarco e in campo si sente).: Per gran parte del primo tempo fa una gran fatica, arriva alla conclusione dopo uno sfiancante corpo a corpo con Kabasele, ma Okoye gli sbarra la strada. Alla ripresa si presenta in campo con l’assist per Lautaro.(Dal 30’ s.t.: Sbaglia un comodo colpo di testa e sembra un’altra giornata storta. Invece il “Toro” si ritrova proprio al Friuli e lo fa con una doppietta: il primo gol arriva anche grazie a un po’ di fortuna, Ma nel secondo c’è tutta la cattiveria di un centravanti che non vedeva l’ora di scrollarsi di dosso il momento negativo.

(Dal 40’ s.t.: A Udine arriva una vittoria fondamentale ma l’Inter non dà ancora l’idea di essere una squadra che ha risolto i propri problemi. I gol subiti continuano a essere troppi, così come le occasioni concesse.Poco reattivo in occasione del diagonale ciabattato di Frattesi, su cui non abbozza neanche l’intervento. Bravo a restringere lo specchio della porta a Thuram, quando se lo ritrova a tu per tu. Non può nulla sui due gol di Lautaro.: Realizza un gol di ottima fattura, avvitandosi da discreta distanza e spedendo il pallone di testa sul palo più lontano. Per il resto la sua è una partita difficile. Un voto in più per il gol, la prestazione sarebbe da 5, come per il resto del reparto.

: Tutt’altro che perfetto, sia nelle letture che nelle giocate. Prova l’anticipo su Thuram ma stecca l’intervento e spalanca al francese la via per l’assist a Lautaro.Lento e macchinoso sull’assist di Darmian, che serve in profondità Frattesi per il vantaggio nerazzurro. Spesso in affanno.: Attacca poco e niente Darmian.Si gira in area di rigore e prova il diagonale. Pochi minuti dopo è pronto a gioire, ma quando calcia a pochi metri dalla linea di porta si trova un indemoniato Dimarco a deviargli la conclusione in corner.

Entra nel momento peggiore ma con voglia di dimostrare di meritare maggiore spazio).5,5: Li in mezzo fatica parecchio e spende abbastanza presto il primo giallo, che lo limiterà per l’intera gara.(Dal 29’ s.t. Atta: s.v)Frattesi gli scappa via da tutte le parti.(Dal 41’ s.t. Bravo: s.v.): Il cross per la testa di Kabasele è perfetto, ma Dimarco gli causa parecchi problemi.Regala un paio di spunti di classe e personalità. C’è il suo zampino anche sull’azione che obbliga Dimarco al recupero miracoloso.

Suo l’assist in verticale che manda Lucca al gol.)Imponente, ma ben marcato da Acerbi trova pochi spazi.(Dal 14’ s.t.: Si libera con forza della marcatura di Acerbi e si invola a realizzare il gol che offre all’Udinese qualche speranza di recupero).Approccio sbagliato sia nel primo che nel secondo tempo. Malissimo anche i meccanismi in retroguardia.