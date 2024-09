Inter, Inzaghi non si priva (ancora) di Mkhitaryan: a Udine l'ultima difesa del trono di irrinunciabile

Getty Images

Chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova: ci serviamo del noto proverbio per provare ad interpretare i pensieri di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter che sembra intenzionato a confermare i suoi fedelissimi nella trasferta di Udine prevista alle 15. Di Lautaro Martinez si è parlato in tutte le salse, ma qualche parola la merita anche- Non salta nemmeno le amichevoli, tanta è la sua utilità in campo, tanto bene si inserisce nello spartito che i nerazzurri suonano in campo., l'armeno e Barella hanno avuto buon gioco a limitare il tempo di gioco di Frattesi, anche perché, e quindi il ballottaggio, semmai, era tra i due italiani. Quest'anno,: solo a Manchester è partito dalla panchina. Eppure

Proprio in Inghilterra, dopo il non entusiasmante pareggio di Monza, il primo acuto di, anche più del tacco di Darmian per nessuno. Quindi la sconfitta nel derby contro il Milan, che parte dalsugli sviluppi di un fallo laterale per l'Inter. Chiaro che né quella rete, né il risultato sono da imputare solamente al 35enne, ma. Un titolo che, se le indiscrezioni della vigilia saranno confermate alla lettura delle formazioni ufficiali, Henrikh avrà la possibilità di difendere al Bluenergy Stadium. In caso di fallimento, la sensazione è che possa succedere qualcosa che per tutti è la normalità, ma che in questo caso sarebbe una novità assoluta: l'armeno, incredibile a dirsi, entrerebbe nelle rotazioni imposte dal turnover.