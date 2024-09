Getty Images

si affrontano al Bluenergy Stadium di Udine per la settima giornata della Serie A 2024/25: calcio d'inizio alle ore 15, dirige l'incontrodella sezione di Macerata, su Calciomercato.com gli episodi daSabato 28/09 h. 15.00: Sacchi: Rossi L. - Capaldo: Massimi: La Penna: Marini- Protesta l'Udinese: Thauvin va giù al limite dell'area dopo un contatto (sgambetto) con Calhanoglu e frana addosso a Darmian, i friulani invocano una punizione da buona posizione ma l'arbitro Sacchi lascia giocare.

- Karlstrom ferma la ripartenza di Frattesi: punizione a centrocampo per l'Inter e cartellino giallo per il centrocampista dell'Udinese.- Buono il gol di Frattesi: il centrocampista parte in posizione regolare sul passaggio di Darmian.