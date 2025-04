Milan, la prima scelta di Furlani è D'Amico: la strategia per il ds dell'Atalanta

Dopo una stagione cosi negativa, tra le peggiori dell'intera storia del Milan, la dirigenza ha ritenuto opportuno, se non necessario, l'inserimento nel team di lavoro di un vero e proprio direttore sportivo,consumatosi nell'estate del 2023.Ecco perché, a differenza dei tifosi delusi, il board del club rossonero non guarda alla durata del casting e ai rischi di programmare la prossima stagione in ritardo.Il blitz a Roma di Furlani per incontrare Tare nelle idee del CEO rossonero non doveva essere quello decisivo. L'obiettivo era quello di conoscere personalmente l'ex Lazio, condividere idee sul prossimo allenatore e sulla rosa attuale. Il discorso relativo al contratto non è stato affrontato in profondità, segnale di come il dirigente albanese non sia mai stato una priorità per Furlani.Sicuramente Furlani attende segnali da un altro profilo sotto contratto con un'altra società.

. Il dirigente pescarese è sempre stato in cima alla lista di gradimento dell'amministratore delegato del club rossonero, una posizione in più rispetto anche a Fabio Paratici. Il contratto fino al 2027 in vigore con l'Atalanta blocca, di fatto, la trattativa: tra D'Amico e Furlani c'è stato solo un pour parler e non un contatto concreto, diretto per rispetto dell'Atalanta. La strategia del Milan è quella di lavorare ai fianchi, con pazienza e metodo. In programma c'è un contatto diretto con la famiglia Percassi per capire le intenzioni e se si possono aprire degli spiragli., i segnali oggi per il Milan non sono positivi. Furlani tiene aperte diverse piste ma con la convinzione di poter arrivare all'obiettivo grosso che rimane D'Amico e non Tare.