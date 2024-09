Udinese, le pagelle di CM: Bijol horror. Passo indietro per Lucca e Thauvin

Getty Images

L'Udinese trova la prima sconfitta in campionato. La Roma domina e vince 3-0: male Bijol e Lucca. Si salvano in pochi. Ecco le pagelle dei bianconeri:– Incolpevole sui tre gol della Roma. Paga una giornata ‘no’ della sua difesa.– Prova sufficiente per lui, ma è spesso in difficoltà. Serata negativa per tutto il pacchetto arretrato (dal 75’ Toure SV)– È il peggiore dell’Udinese. Sbaglia in occasione del primo gol e fa il fallo da rigore su Dybala che spiana la strada alla Roma.– Non entra mai in partita e commette tanti errori banali che spianano la strada alla Roma

– Sul suo lato si trova El Shaarawy che gioca molto bene e lo mette in difficoltà. Prova negativa sia dal punto di vista difensivo che offensivo– Fa vedere che ha qualità ma l’andamento della partita non gli ha permesso di dimostrarlo a pieno (dal 63’ Lovric 6: pochi spunti in un match complicato).– In una partita difficile per tutti è uno dei pochi a salvarsi e riuscire a strappare la sufficienza.– Tanta velocità ma anche molta imprecisione. Sbaglia tanto sulla fascia ma è uno dei meno peggio (dal 64’ Zemura 6)

– Partita al di sotto delle aspettative. Quasi mai pericoloso tranne al 66’ quando Svilar con un miracolo gli nega il gol (dal 75’ Bravo SV).– Spesso troppo solista e diventa un problema più che una risorsa per l’Udinese– Un notevole passo indietro rispetto al suo inizio di stagione. Sbaglia tanto e viene sostituito all’inizio della ripresa. (dal 46’ Davis 5,5: non incide nella gara)– Non è l’Udinese delle prime giornate e si vede già dai primi minuti di gioco. Prima sconfitta per i bianconeri.