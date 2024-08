Udinese, le pagelle di CM: Lucca apre la strada, Thauvin disintegra la Lazio

Getty Images

Udinese – Lazio 2-1Legge bene in uscita alcune situazioni pericolose. Tiene il risultato al sicuro fino alla fine. Può poco sul tap-in di Isaksen.Dal suo lato la Lazio attacca poco nel primo tempo e lui ha vita facile nel disinnescare Zaccagni.Fa buona guardia su Castellanos concedendogli poco spazio per essere pericoloso.Falloso più del necessario. Fa valere la sua fisicità contro gli affondi di Lazzari, ma ogni tanto si fa pescare fuori posizione sulle verticalizzazioni degli avversari. (dalsv): Fa venire il mal di testa a Marusic. In realtà nessuno degli uomini biancocelesti è sembrato in grado di contenerlo.

mette sempre il piede e il fisico dove serve. Non sempre preciso nel palleggio, ma dà tanta sostanza a tutto il centrocampo.Duello fisico a tutto campo con Guendouzi, da cui esce quasi sempre vincitore. Rompe la manovra della Lazio e fa ripartire l'azione dei suoi con tempi di gioco molto più rapidi delle reazioni avversarie. (dal 20's.t.: con meno qualità del compagno svolge comunque bene i suoi compiti di contenimento): Come i compagni, va al doppio della velocità dei laziali mandando in affanno la linea mediana col suo lavoro. Troppo irruento però nel secondo tempo quando si fa ammonire due volte in 20 minuti e mette in difficoltà i suoi nel finale di gara.

Pregevole l'assist d'esterno per Thauvin. Devastante la percussione centrale che porta al 2-0. Disintegra da solo tutta la difesa della Lazio. (dalsv): Efficace come guastatore sul primo passaggio dei biancocelesti. Mette in difficoltà sistematicamente i costruttori di gioco avversari. (dal: non ha grandi occasioni di mettersi in mostra): Legge alla perfezione l'assist di Thauvin dopo pochi minuti, giocando al gatto col topo con Casale e spianando la strada all'Udinese. Potrebbe fare di più però nel lavoro di sponda, sfruttando meglio le sue doti fisiche. (dallavora con intelligenza nel finale il pallone per tenere la Lazio lontana)

: Il pressing alto dei suoi mette in difficoltà la Lazio sin dai primi minuti. Al di là del risultato più che positivo, l'interpretazione che la sua squadra dà al 3-4-2-1 è una novità per la Serie A: tra Bologna e oggi, se queste sono le premesse l'Udinese farà divertire parecchio quest'anno.