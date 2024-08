Udinese, le pagelle di CM: male Thauvin, Okoye paratutto. Giannetti, guizzo d'oro

Getty Images

Maduka paratutto. Pronto in avvio su Orsolini, poi chiude lo specchio a Ndoye in uscita ed è felino a inizio ripresa ancora su Orsolini, con una parata alla Garella. Nulla può sul rigore, efficace anche su Aebischer nel finale.Giornata complessa, ma regge l’urto meglio di altri compagni e prova a ripartire.Finisce troppe volte per le terre quando il Bologna attacca, spianando la strada alle conclusioni rossoblù.Riscatta le difficoltà difensive con la poderosa zuccata che vale l’1-1 e un punto d’oro. Meglio davanti che dietro, di fatto.

Tanta sofferenza contro la rapidità di Ndoye, che ha un motore con pochi eguali in A. Sporca la contesa e prova ad arginarlo come può.Sbatte contro Freuler, sembra ancora una marcia sotto rispetto alla solita mezz’ala tutta inserimenti (dal 13’ s.t.Esordio solido nella ripresa, dopo lo svantaggio)Involontario doppio protagonista sui rigori: è lui a stendere Erlic sull’1-0, è lui a prendersi il fallo di Skorupski da cui poi nasce il pari.

Orsolini è un brutto cliente, specie se in giornata, e lui lo soffre abbastanza (dal 37’ s.t.

)

Il francese stecca e non solo per il rigore, calciato angolato ma troppo debole. Nell’Udinese che riparte poco e male spesso c’è la sua pesante assenza in campo (dal 31’ s.t Ekkelenkamp 6 Altro debutto che porta un po’ di qualità)Partita con pochi guizzi, ma è lui a battere l’angolo sul secondo palo che pesca perfettamente Giannetti (dal 37’ s.tFatica contro Beukema, prova a sgomitare ma viene respinto.All’esordio in A, arpiona un punto tutt’altro che meritato ma che dà fiducia, su un campo difficile e con il mercato ancora da completare.