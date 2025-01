Udinese, le pagelle di CM: Sava miracoloso in extremis, ma cosa si è mangiato Sanchez!

Praticamente non chiamato in causa nel primo tempo. Neanche nel secondo, ma in extremis salva sull'ex Samardzic.Controlla la zona con tranquillità.Poche volte De Ketelaere gli sfugge. Sfiora il vantaggio su corner, solo Carnesecchi gli dice di no.Dalle sue parti si passa poco.Uno dei migliori nel primo tempo. Si fa male muscolarmente ad inizio ripresa.Sfiora il gol di testa, anche lui viene fermato da Carnesecchi. Ingenuo il fallo su de Roon che gli costa un giallo.Lavoro sporco a supporto del compagno di reparto.

Vince diversi duelli, non concreto quando Hien mette in difficoltà Carnesecchi all'inizio di ripresaMolto attivo sulla fascia, poco preciso con il pallone tra i piediA volte sussurra al pallone, manda alta una buona punizione dal limite.Non è ancora quello dei tempi migliori, ma ogni tanto ha guizzi d'autore. Sfortuna clamorosa in occasione dei due legni presi nel giro di una manciata di secondi.Aggredisce l'Atalanta fin da subito, i suoi sembrano in superiorità numerica perenne. Ha di che recriminare, ai punti l'avrebbe meritata.

Entra per Ehizibue.Entra per Lovric.Entra per Pajero.Entra per Sanchez.