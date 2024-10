Udinese-Lecce, le pagelle di CM: male Dorgu e Brenner. Lucca e Falcone che duelli!

Getty Images

Udinese-Lecce 1-0: reattivo su Krstovic e Coulibaly: ci ha preso gusto ed è il più pericoloso in area avversaria.: impreciso in impostazione, troppo molle in marcatura. Giornata no.: sta crescendo in condizione ed è sempre più dentro agli schemi di Runjaic.: troppi errori, troppo leggero.(dal 67': fa il suo senza sbavature)il palo ancora trema, uomo ovunque(dal 78').: prova spesso giocate controproducenti, più volte lancia lui il contropiede avversario.

: la qualità c'è e si vede, ma deve incidere di più.: il gol divorato nel primo tempo gridava vendetta, la punizione capolavoro del gol è da cineteca.: si accende raramente, fa rimpiangere l'assente Thauvin.(dal 46': più centimetri, più peso, più presenza): fa a sportellate, fa sponde e cerca sempre la giocata per i compagni.(78').: la sua squadra è solida e quadrata, chi l'avrebbe detto a inizio anno?: almeno 3 interventi decisivi. Non può nulla sulla punizione di Zemura

: spinge poco, ma dietro non si passa(dal 79'dominante sulle palle aeree, dà tranquillità al reparto.: il giallo preso nel primo tempo lo condiziona.: qualche sgroppata, tante diagonali, positivo.: lento e impacciato, quando il gioco passa da lui si rallenta clamorosamente(dal 63: non cambia lo spartito rispetto a chi sostituisce).: cerca sempre di mettersi in luce per agevolare i compagni, ma oggi è sottotono.(dal '79: generoso, perde però troppo spesso la lucidità nella giocata.

si fa innervosire troppo facilmente e da lì la sua gara svolta in negativo.(dal 63'ha una sola palla giocabile e la spreca): ha sul destro almeno due occasioni importanti, ma sta volta non le concretizza.: né terzino, né ala, che ruolo ha? Probabilmente fatica anche lui a trovare il suo posto in campo e troppo spesso davanti alla porta sbaglia.: davanti ha poco materiale e si vede, concede troppo e il risultato non arriva.