Udinese, Lucca e Atta saltano la Juventus: ammoniti col Monza, erano diffidati

Federico Targetti

32 minuti fa



Arthur Atta e Lorenzo Lucca non giocheranno Juventus-Udinese: il centrocampista numero 14 dell'Udinese, che in stagione ha mostrato una crescita notevole, salterà la sfida tra bianconere per via dell'ammonizione rimediata in avvio di ripresa della gara contro il Monza; l'attaccante, che ha segnato un gran goal nell'1-2 finale, si è fatto ammonire nella parte conclusiva del match dopo essere subentrato nella ripresa.



Per ovviare alle loro assenze Runjaic potrebbe schierare puntare su Iker Bravo o Ekkelenkamp da seconda punta, dato che capitan Thauvin è ancora ai box, dietro al terminale offensivo che dovrebbe essere ancora una volta Keinan Davis.