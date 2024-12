Getty Images

Udinese, Nani: "Bijol-Inter? Normale sia osservato. A gennaio non vogliamo vendere, ma ascoltiamo tutti"

Matteo Palmisano

6 minuti fa



Jaka Bijol è uno dei nomi di mercato più spesso accostati a Inter e Napoli. I nerazzurri cercano un centrale a giugno dato che Francesco Acerbi va per i 38 anni (e quest'anno è già al secondo infortunio muscolare) e Stefan De Vrij è in scadenza, mentre ai partenopei servirebbe qualcuno alle spalle della coppia Rrahmani-Buongiorno. Il suo nome è uscito anche per un possibile acquisto a gennaio, ma a stoppare (anche se solo parzialmente) eventuali trattative ci ha pensato il Group Technical Director dell’Udinese Gianluca Nani.



GENNAIO O GIUGNO? - In occasione dell’incontro di Natale con la stampa, il dirigente dei friulani ha parlato del mercato di gennaio. Un mercato in cui l’Udinese non sembra avere intenzione di cedere i suoi pezzi migliori, pur consapevole che Bijol è molto ricercato in Italia e che, sia Inter che Napoli, potrebbero averne bisogno a gennaio: “Bijol è normale sia sempre osservato, è bravo e forte. Noi non abbiamo intenzione di vendere i nostri giocatori a gennaio, però non posso escludere nulla. Se dovesse aprirsi una soluzione del genere, dovremmo sostituirlo in maniera adeguata. Ma parliamo di un mal di testa che io mi sposterei eventualmente a giugno, anche se ascoltiamo sempre tutti perché fa parte del nostro lavoro”.