Alle 18, lafa visita all', in un match dai contorni importanti sia per la zona coppe che per la zona salvezza. I giallorossi, reduci da due vittorie consecutive, cercano altri tre punti preziosi nella lotta per il quarto posto in classifica, che vede lain competizione con la Juventus (ieri vittoriosa sul campo della Sampdoria) e con l'Atalanta (impegnata oggi alla stessa ora in casa contro il Genoa).invece provano a bissare il successo ottenuto nel turno precedente contro la Sampdoria, con l'obiettivo di non farsi risucchiare nella zona più calda della classifica. Tutti in campo alle 18,UDINESE – Silvestri; Becao, Marí, Perez; Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.ROMA – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham.