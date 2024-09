Udinese, Runjaic: "I duelli sono la chiave. Su Lucca da Nazionale..."

Getty Images

, allenatore dell', parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della sua squadra contro la Roma: "Immaginavo una gara in cui saremmo stati un po' più alti e in cui eravamo in grado di vincere più duelli, ne abbiamo persi troppi e abbiamo tenuto poco il pallone. Ho scelto una squadra offensiva? Sì, un po' più offensiva, ma non m'importa dei nomi, dobbiamo difendere e attaccare tutti insieme. La chiave resta quella dei duelli. Abbiamo giocato contro una grande squadra e abbiamo giocato poco il pallone".Su Lucca: "Da Nazionale? Io parlo per ciò che deve fare all'Udinese, la Nazionale eventualmente verrà in seguito. E' giovane, può crescere da tanti punti di vista e può anche prendere spunto da Davis".

Roma-Udinese 3-0, il tabellinoROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Pisilli (59' Paredes), Cristante (82' Hermoso), El Shaarawy (82' Kone); Dybala (82' Soulé), Pellegrini (68' Baldanzi); Dovbyk. A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Hermoso, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Kone, Paredes, Baldanzi, Shomurodov, Soulé. Allenatore: Juric.UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp (63' Lovric), Karlstrom, Kamara (63' Zamura); Thauvin, Brenner; Lucca (46' Davis). A disposizione: Padelli, Sava, Abankwah, Guessard, Giannetti, Touré, Ebosse, Palma, Zemura, Lovric, Aitta, Zarraga, Rui Modesto, Payero, Davis, Bravo, Pizarro. Allenatore: Runjaic. A

