Roma, Juric: "Giocatori tristi per De Rossi. Pellegrini e Cristante faranno cambiare idea alla gente. Su Souloukou..."

AFP via Getty Images

, nuovo allenatore della, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-0 contro l'Udinese."I ragazzi hanno fatto, ci abbiamo lavorato per quattro giorni. Tanti ragazzi hanno già giocato con questo modulo e sono concetti che rimangono. Altri magari lo hanno fatto meno, e ci sarà da lavorare su questi concetti"."Già Daniele aveva applicato certi concetti. Si possono migliorare certi momenti, ma ho visto la squadra bene, soprattutto nel primo tempo, siamo rimasti alti. Sono giocatori con esperienza"."I giocatori erano tristi, specialmente la vecchia guardia, per l'esonero di De Rossi. Con me sono stati molto sinceri. Il lavoro di questi giorni è stato rialzarli emotivamente".

"Sono grandi professionisti e sono stati i primi a rimanerci male per l'esonero di De Rossi. Lavoreranno e faranno cambiare idea alla gente"."Mi dispiace perché ci sono state situazioni familiari, i figli sono sempre al primo posto, posso immaginare cosa succedeva a me con le mie figlie. Mi dispiace umanamente molto per lei, è un momento veramente molto difficile".""Domani già si allena con la squadra, io spero che si risolva, perché là siamo un po' pochi e spero che si risolva in modo positivo per tutti".

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Pisilli (59' Paredes), Cristante (82' Hermoso), El Shaarawy (82' Kone); Dybala (82' Soulé), Pellegrini (68' Baldanzi); Dovbyk. A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Hermoso, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Kone, Paredes, Baldanzi, Shomurodov, Soulé. Allenatore: Juric.UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp (63' Lovric), Karlstrom, Kamara (63' Zamura); Thauvin, Brenner; Lucca (46' Davis). A disposizione: Padelli, Sava, Abankwah, Guessard, Giannetti, Touré, Ebosse, Palma, Zemura, Lovric, Aitta, Zarraga, Rui Modesto, Payero, Davis, Bravo, Pizarro. Allenatore: Runjaic. A

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Costanzo-Vecchi. IV Uomo: Sacchi. Var: Di Bello. AVar: Paganessi.Marcatori: 18' Dovbyk (R), 50' Dybala (R), 70' Baldanzi (R)