Udinese, Runjaic: "Sconfitta evitabile, presi gol per errori nostri"

Getty Images

L'si fa rimontare dallae perde 2-1 in casa nella 22esima giornata di Serie A. Al termine della partita, il tecnico dei friulaniè intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.- "Abbiamo fatto troppi errori, soprattutto nel secondo tempo. C'era bisogno di più aggressività e agonismo. Abbiamo preso due gol sfortunati".- "Dobbiamo essere concentrati e focalizzati sulla prossima partita in casa contro il Venezia. Abbiamo perso due partite di fila contro il Como che ha fatto male e contro una Roma che giocava con le seconde linee. Dobbiamo ritrovare la concentrazione per la prossima sfida".

- "Solo il duro lavoro può aiutare a cambiarci. Dobbiamo migliorare la fase difensiva perché prendiamo troppi gol e non dobbiamo pensare alla classifica, ma a migliorarci e giocare sempre al meglio".Runjaic ha poi parlato in conferenza stampa.- "E' una squadra difficile da affrontare, che ha giocato già in Olanda. Erano un po' stanchi inizialmente, ci siamo chiusi bene ma nella ripresa non siamo riusciti a pungere ancora. Abbiamo subito dei gol evitabili causati da nostri errori, poi purtroppo è arrivata la sconfitta, si poteva evitare. Bisogna essere sinceri".

- "Non so rispondere sul mercato, ne parliamo tra di noi, parliamo intensamente di determinate cose, ma rimangono tra di noi. Mi concentro sul Venezia".- "Il calcio si svolge nel presente, non conta quanto fatto con l'Atalanta o altrove. Il nostro stadio dev'essere un fortino contro tutti, abbiamo giocato in maniera solida nel primo tempo ma non in maniera ottimale per come eravamo noi e la Roma, dobbiamo esserne coscienti, dobbiamo migliorarci, affilare le armi, dare di più in campo, dobbiamo fare un passo in avanti nella mentalità".