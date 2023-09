Intervenuto in conferenza stampa prima della partita col Genoa, Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ha parlato così: "Il Genoa è una squadra in grande salute, forte e competitiva. Sta attraversando un momento di euforia di prestazione e di risultati e noi dovremo stare con le antenne molto dritte perché arriverà una delle squadre più in forma del campionato. Dovremo essere pronti. È una partita molto importante ma non è l'ultima spiaggia. Siamo consapevoli tutti del nostro momento. Venivamo da un'ottima prestazione contro la Fiorentina prima di Napoli. Non ho mai pensato che questa squadra non fosse competitiva. Abbiamo avuto sfortuna con i tanti infortuni ma stiamo lavorando in maniera intensa. Punto sul gruppo che ha dimostrato di avere la voglia di andare a trovare una grande prestazione. Abbiamo dei punti fermi, è importante il presente ora: chi si sentirà più pronto per vivere questo momento sarà in campo. Domani conta l'equilibrio, dobbiamo fare una partita intelligente perché abbiamo le occasioni per fare gol. Quello che dobbiamo fare bene e non concedere nulla al Genoa. Samardzic? Penso di aver dimostrato quanta stima abbia nei suoi confronti. Mi aspetto più continuità da lui, deve avere meno pause possibili. Quando hanno la palla gli avversari fa la mezzala destra. Lui ha sempre fatto i suoi gol convergendo al centro. Non è una mezzala di inserimento verticale, ma è bravo ad andare a giocare sotto le punte".