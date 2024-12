Udinese, tegola Okoye: lesione al polso, si opera. E anche Davis va ko

Getty Images

Doppia tegola per l', che perde due titolari in vista del posticipo della 15esima giornata di Serie A contro il Monza.va ko così comeBrutte notizie per Kosta Runjaic a due giorni dalla gara con i brianzoli, che dovrà ridisegnare la squadra e affidarsi a nuove forze, specialmente tra i pali.C'è lesione per entrambi, muscolare al soleo per l'attaccante e al legamento del polso per il portiere, ma a preoccupare sono soprattutto le condizioni di Okoye che sarà costretto a operarsi al polso.

- A rendere noto il doppio infortunio è stata l'Udinese con un comunicato sul proprio sito ufficiale:Udinese Calcio comunica che, dopo un fastidio avvertito in allenamento, Keinan Davis ha svolto degli esami strumentali che hanno evidenziato una. Il calciatore tornerà a disposizione nelle prossime settimane.Si comunica anche che Maduka Okoye ha riportato, in seguito ad un trauma, la

Forza ragazzi, vi aspettiamo presto!

Wishing you a speedy recovery!



Okoye Davis pic.twitter.com/HoN53g6ZA0 — Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 7, 2024

- Non sono stati resi noti i tempi di recupero. Per Davis, trattandosi di una lesione di basso grado, lo stop potrebbe non essere di lunga durata e lo conferma il comunicato dell'Udinese. Discorso diverso per Okoye, le cui condizioni saranno rivalutate dopo l'intervento: solo allora si potrà sapere con più certezza quando tornerà a disposizione e quante partite salterà, ma la sensazione è che resterà fuori a lungo.

- Runjaic intanto ridisegna la squadra in vista della sfida con il Monza. Davanti, al posto di Davis, ci sarà probabilmente spazio per. Tra i pali invece per sostituire Okoye in pole c'è, portiere romeno classe 2002 che ha fatto il suo esordio in Coppa Italia contro la Salernitana, parando un rigore ad Ernesto Torregrossa, ma non ha ancora trovato i primi minuti in campionato.