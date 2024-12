Monza-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il posticipo del lunedì chiude la: all'U-Power Stadium si giocaI brianzoli di Alessandro Nesta vanno a caccia della seconda vittoria in campionato (finora battuto solo il Verona) per provare a tirarsi fuori dalla zona retrocessione, solo 10 punti conquistati finora dai biancorossi.Vogliono tornare al successo anche i friulani di Kosta Runjaic, che non vincono dallo scorso 25 ottobre contro il Cagliari (2-0) conquistando solo un punto nelle successive cinque partite.Tutte le informazioni su Monza-Udinese:

: Monza-Udinese: 9 dicembre 2024: 20.45: DAZN, DAZN 1: DAZN: Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.. Nesta.: Okoye; Kabasele, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Davis.. Runjaic.

