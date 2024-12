Udinese, Runjaic: "Nel secondo tempo dovevamo essere più aggressivi. Sanchez lavora per essere al meglio"

Getty Images

esce dalla sfida delle 12:30 con il Torino con il grande rammarico di essersi fatto rimontare due gol dai granata nel secondo tempo., è un risultato giusto per quanto i è visto, anche se gli uomini di Runjaic possono recriminare per non aver saputo gestire il doppio vantaggio.Il tecnico dell’Udinese non era in panchina a causa di un virus intestinale.. Ci ha provato l’allenatore dei friulani, come afferma in conferenza stampa: “Sto molto meglio rispetto al prepartita anche se non mi sento ancora al meglio. Ho avuto dei crampi allo stomaco e facevo fatica a stare in piedi, sono dovuto rimanere negli spogliatoi.È stata una partita da pareggio, non abbiamo giocato così bene nel primo tempo e dopo il secondo vantaggio abbiamo mollato un po' la presa, potevamo essere più aggressivi”.

Da 2-0 a 2-2 non è facile da digerire: "Abbiamo trovato due gol da calcio piazzato, poi lo abbiamo preso noi., quella è la teoria, poi c'è la pratica., la strada è quella giusta. Abbiamo ancora l'ultima gara del girone d'andata, dovremo essere bravi a migliorarci”:TRIDENTE - Più offensivi? "Quest’anno abbiamo provato diverse soluzioni, oggi per via di un virus intestinale non avevamo Kristensen.sta lavorando per essere al meglio e per me questo pareggio ha grande valore. Avrei potuto togliere Lucca, anche se non sarebbe stato contento di ciò,togliendoci qualcosa a livello di fisicità. Quando si fanno cambi all'80' ci sono diverse soluzioni possibili.