Udinese-Torino, le pagelle di CM: Lucca airlines, Adams la ribalta da solo

: superato dal cross di Lazaro, Okoye manca.: crolla nella ripresa: forse il meno svagato dietro, ma è molle su Adams che appoggia per il 2-2 di Ricci: il gol più alto della storia della Serie A, il paradosso è che non lo ha fatto di testa. Esce per noie fisiche.: la sua respinta difettosa costa il pareggio del Toro.: qualità e dinamismo per la squadra.come Lovric, ma ancora più utile in difesa.: gli manca sempre il guizzo.: apprezzabile con le diagonali difensive.

: due calci d'angolo, due gol dai suoi piedi.: altro sigillo con la specialità della casa.: gli manca qualche soluzione a causa di infortuni, ma l'occasione persa è dell'Udinese.Milinkovic-Savic 6: nulla da fare sui gol.Coco 5,5: il Saul di inizio stagione è molto lontano.Maripan 5: Lucca banchetta in area.Vojvoda 5,5: non convince da terzo.Pedersen 5,5: parte molto bene, poi soffre molto.Gineitis 6: ottimo primo tempo frenato da un problema fisico.Ricci 7: torna al gol e orchestra la rimonta granata assieme a Ilic.

Vlasic 6: male da mezzala, molto meglio da trequartista.Sosa 5,5: poca roba a sinistra.Karamoh 6: vivace, non punge ma crea.Adams 7,5: imprescindibile con gol e assist, non solo oggi ma in generale.apporta i giusti correttivi e strappa un punto.