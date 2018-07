Passano le settimane crescono le aspettative o si alimentano le delusioni, è ancora tutto da capire. Se è vero che l'Udinese ha investito in maniera anomala sul mercato, 20 milioni per Mandragora, poi tanti altri soldi spesi per giocatori promettenti ma perlopiù sconosciuti in Sud America. Poi fa strano sentir dire che per Pjaca 20 milioni siano troppi, quando si è spesa quella cifra per un mediano. Ma dall'altra parte non si vuole scendere sotto i 15 per un giocatore come De Paul che in Italia per il momento ha dimostrato veramente poco.



Non so forse c'è tanta strategia e regole di mercato che di anno in anno si sviluppano su scenari nuovi del tutto incomprensibili. Una cosa è certa in questo momento le cifre sono gonfiate, da quando poi sono cadute le comproprietà è difficilissimo capire quali saranno i movimenti economici che alla fine realmente si concretizzeranno. Ma noi dovremmo parlare solo di calcio e a sto punto viene spontaneo chiedersi, sarà questa la squadra della prossima stagione?



No, perlomeno la penso così, mancano ancora dei tasselli che vanno sistemati per poter dare un'identità alla nuova rosa. Bisogna sistemare Scuffet al Frosinone, per rendere più chiara la situazione in quel ruolo, in difesa c'è la necessità di far partire Danilo per sistemare le dinamiche che girano attorno al concetto di Capitano, infine va trovato un vice Lasagna.



Se questi punti verranno sistemati, allora potremmo cominciare a parlare di qualcosa di nuovo, altrimenti le premesse sarebbero le stesse che hanno accompagnato le ultime stagioni. Diciamo che su Scuffet e Danilo ci siamo quasi, anche se non sono sicuro che la società abbia capito bene l'importanza di far partire il secondo, ma magari con un colpo di fortuna ci riesce. Per il vice Lasagna, Lapadula potrebbe essere l'ideale, ma meglio aspettare ancora che non spunti qualche altra sorpresa all'improvviso.