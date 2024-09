UEFA Champions League, Europa League e Conference League su NOW: come vederle e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

Tornano le coppe europee a impreziosire la settimana di calcio e dei tanti appassionati di questo sport. Saranno giorni febbrili con, in tre giorni,che riporteranno in campo i campioni più seguiti. Martedì e mercoledì toccherà allacon il secondo turno della rinnovata edizione 2024/25 del massimo trofeo europeo per club. La prima giornata è già storia: gol, grandi partite, record clamorosi e ora si bissa. Giovedì poi sarà il giorno disecondo turno per la prima e debutto stagionale per la seconda.

Le tre coppe si presentano con una nuova veste e una nuovaOgni team giocherà 8 partite, due in più del passato (resteranno 6 solo per la Conference). Sette le squadre italiane impegnate: le prime a scendere in campo saranno le milanesi.Il giorno dopo poi scorpacciata di gare con le nostre rappresentanti comealle 18.45 ealle 21. Giovedì 3 poi toccherà alle altre due coppe. Alle 18.45alle 21e, per la Conference League,

UEFA Champions League conEuropa League e Conference League sono visibili in esclusiva in streaming su NOW, anche grazie anche a. NOW si è assicurata per ilin esclusiva i diritti alla trasmissione in streaming di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League. Mentre tutta lasono in esclusiva fino alla stagione 2026/2027. E non è tutto perché su NOW si potranno vedere anchela Premier League, oltre al meglio di Bundesliga, tennis e volley. Senza dimenticare le esclusive di Formula 1® e MotoGP™.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui le coppe europee in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Per entrare nella famiglia di NOW occorresu una smart tv o su qualsiasi dispositivo mobile, come computer, tablet e smartphone, scegliere il pacchetto, registrarsi, creando il proprio account, e infine scegliere tra i due piani di abbonamento.con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 24,99€ al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. Dopodiché, salvo disattivazione, l'offerta si rinnoverà automaticamente di mese in mese a 24,99 euro mensili