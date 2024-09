Champions League su Now: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

Torna lae lo fa in grande stile. Scatta l’edizione 2024/25 del massimo trofeo europeo per club che si presenta con. Messo in archivio il vecchio formato con i gruppi da 4, si riparte con una nuova formula ae unOgni team giocherà 8 partite, due in più del passato, che si prospettano tutte spettacolari. Come dimostrato dal calendario resto noto il 31 agosto 2024, il nuovo format prevedeSi parte martedì 17 settembre con in campo già due delle 5 rappresentanti italiane – una novità assoluta. Le prime a debuttare saranno, impegnate in grandi sfide controvisibili in streaming solo su NOW. Il primo turno poi proseguirà mercoledì 18 settembre con, mentre giovedì 19 – anche questa una novità – toccheràche se la vedrà con

La Champions League sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW, la piattaforma on demand che trasmette in diretta streaming gli eventi del bouquet di Sky. NOW si è assicurata per ilin esclusiva i diritti alla trasmissione in streaming diUn grande surplus rispetto all’anno scorso quando le partite di UCL trasmesse da Sky e Now erano anche di proprietà di un altro player ed erano trasmesse sia in chiaro che in pay. La Champions invece quest’anno rappresenta una delle punte di diamante della piattaforma, un torneo mai così atteso con più squadre, più calcio e più spettacolo. E non è tutto perchéCome per le coppe, anche per il campionato è prevista un’ampia copertura pre e post partita, interviste ai protagonisti, inviati sul campo e commenti dei talent Sky Sport in studio.

