Uefa e multiproprietà, un problema per PIF fra Milan e Newcastle? Cosa dice il regolamento

Nessun club, persona fisica o giuridica partecipante a una competizione per club UEFA può, direttamente o indirettamente: 1) detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club UEFA;. 2) essere membro di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione per club UEFA. 3) essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club UEFA. 4) detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti. 5) avere il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del club. 6) poter esercitare con qualsiasi mezzo un'influenza decisiva nelle decisioni del club.

il club che si qualifica per merito sportivo alla competizione per club UEFA più prestigiosa (ovvero, in ordine decrescente: UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League).

in caso di qualificazione alla stessa competizione il club che si è classificato al primo posto nel campionato nazionale ordinato per ranking per nazioni in caso di parità

il club la cui associazione si trova al posto più alto nel ranking.

Nei giorni dei grandi rumors sul futuro societario dele della possibilità che il Public Investment Fund, il fondo d'investimenti sovrano, entri come socio anche soltanto di minoranza nel club rossonero, l'interrogativo che tutti si pongono è proprio quello relativo alla, se il tutto andrà in porto e dovesse essere confermato,Sebbene sia difficile che questo possa avvenire l'anno prossimo, data la classifica dei Magpies in Premier e quella dei rossoneri in Italia,anche per il futuro. Ma cosa dice il regolamento? Esistono già dei casi che fanno giurisprudenza?Il discorso multiproprietà è regolamentato all'interno dell'articolo 5 del regolamento Uefa per garantire l'integrità delle competizioni. I criteri sono i seguenti:Se due o più club non soddisfano i criteri volti a garantire l'integrità della competizione,per club UEFA, in conformità con i seguenti criteri (applicabili in ordine decrescente):La camera di controllo della Uefa nel corso degli ultimi anni si è già più volte pronunciata su questo genere di casi e sono 3 in particolare le sentenze che fanno giurisprudenza di cui una riguarda proprio il Milancon il fondo Red Bird proprietario di entrambi i club. A questo va poi aggiunto il caso Red Bull con Lipsia e Salisburgo.Come ha potutoaggirare il problema della proprietà fra? L'investitore americano per consentire le partecipazioni dei due club rispettivamente a Champions ed Europa Leaguefrancese eliminando la propria possibilità di esercitare il controllo o anche soltanto partecipare alle assemblee direttive del club anche in sede di bilancio.il divieto a siglare accordi commerciali congiunti e all'utilizzo di strumenti di scouting condivisi.- In sostanza, come dimostrato dai casi precedenti e da quelli che sono in ballo oggi (il City Group proprietario di Manchester City e Girona), ma anche in base a quanto concesso a Lipsia e Salisburgo,Chi è all'interno non può e non deve avere legami, pressioni, condivisioni anche economiche fra le due società.