La Uefa cancella gli Europei Under 19 maschili e femminili del 2021. La nota della Figc:



Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di cancellare l'edizione 2021 dei Campionati Europei Under 19 maschili e femminili a causa della pandemia di Covid-19 e dei suoi effetti sull'organizzazione dei tornei.



"Nel prendere queste decisioni – si legge nella nota - il Comitato Esecutivo ha considerato che, con le restrizioni attualmente applicate dai vari governi, le trasferte delle squadre e l'organizzazione dei mini tornei sarebbero state estremamente difficili”. La UEFA ha sottolineato che le federazioni sono state consultate e hanno condiviso la scelta, spiegando come la salute e la sicurezza dei giovani atleti rappresentino in questo momento una priorità.



EUROPEO UNDER 21 - Il Comitato Esecutivo ha dato il via libera alla sperimentazione della sostituzione per trauma cranico nella fase finale del Campionato Europeo Under 21 2019/21 che si terrà a marzo e giugno in Slovenia e Ungheria e che vedrà impegnata anche l’Italia di Paolo Nicolato. Ogni squadra potrà utilizzare una sostituzione per trauma cranico a partita indipendentemente dal numero di sostituzioni già effettuate. Le sostituzioni per trauma cranico si sommano alle normali sostituzioni, a prescindere che una squadra abbia già effettuato o meno tutte le sostituzioni a disposizione.



FASE FINALE FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - Valutata la situazione epidemiologica in Bielorussia e le attuali restrizioni di viaggio nel paese, che potrebbero impedire ad alcune squadre di partecipare alla fase finale della Futsal Champions League 2020/21, il Comitato Esecutivo ha designato Zagabria come città ospitante del torneo, originariamente in programma a Minsk dal 28 aprile al 3 maggio.