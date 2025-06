Gyokeres si sfoga: "Tante bugie, parlerò al momento giusto". Cosa sta succedendo e come la Juventus può affondare il colpo

Calciomercato/Getty

(con la prossima sessione che comincerà ufficialmente dal 1° luglio). La Juventus – così come l’Arsenal, il Manchester United e numerosi club appartenenti alla Saudi Pro League – sta monitorando l’evoluzione del caos che si è generato in questi ultimi giorni, provando a capire quali siano i margini per tentare una manovra di mercato di assoluto livello. Ma proviamo a fare un po’ di ordine.

Partiamo da una premessa: con ogni probabilità,. I numeri registrati con la maglia bianconeroverde dei lusitani hanno impressionato la maggior parte dei top club europei, con una lista di interessamenti, di rumors e di voci che si è allungata sempre di più per ogni giorno che passava.– come raccontato a più riprese –

Sin qui, nulla di nuovo. Tuttavia,, di comune accordo di non belligeranza per facilitare la sua cessione a una top società d’Europa (almeno nelle volontà di Gyokeres):– permettendo, al tempo stesso, un incasso importante – per dare il via libera a un suo potenziale trasferimento.E anche sino a qui, nulla da segnalare. Almeno fino alle dichiarazioni rilasciate dal presidente Varandas alla BBC: "Al momento non è arrivata nessuna offerta per Gyokeres. Ma comunque vi dico che non basterebbero i 70 milioni di cui si parla nelle ultime ore.". Una dichiarazione di intenti che lascia davvero poco spazio alle interpretazioni: nessun patto, nessuna promessa. Chi vuole Gyokeres deve fare uno sforzo economico importante. Inutile individuare una cifra esatta: non saranno 100, ma

Parole che hanno suscitato una reazione da parte dell’attaccante svedese che, attraverso le proprie storie Instagram, ha deciso di fornire la propria opinione sulla situazione:. Frasi a cui è seguita un’azione ben chiara: la rimozione di ogni riferimento allo Sporting Lisbona dalla sua bio. I riferimenti sembrano essere chiari.Il quesito da porsi è dunque: e ora che succede? Proviamo a ricostruire anche qui. Gyokeres sta spingendo per la cessione, con i vari top club europei che stanno capendo esattamente come muoversi: dall’Arsenal al Manchester United., comunque,Allo stato attuale dei fatti,, anche per la valutazione monstre che lo Sporting continua a chiedere (superiore agli 80 milioni di euro). I club di Premier sono pronti a far scattare l’asta,In primis, la società bianconera deve liberarsi di Vlahovic che pesa a bilancio per circa 40 milioni di euro. Una volta risolta questa questione, ecco che la dirigenza juventina avrebbe le armi economiche a disposizione per dare l’assalto a Gyokeres.

