Ufficiale: Adli passa dal Milan alla Fiorentina. La formula e il comunicato

Yacine, centrocampista francese classe 2000, lascia il Milan e passa alla: giocherà almeno un anno in viola agli ordini di Raffaele Palladino.- "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli dall’ A.C. Milan. Adli, nato a Vitry-sur-Seine (Francia) il 29 luglio 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, Club con il quale ha anche esordito in Ligue 1 nel 2018. Il nuovo centrocampista viola ha vestito anche, in 104 occasioni, la maglia del Bordeaux e, nell’ultima stagione con il Milan, ha collezionato 33 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League segnando un gol.

Adli indosserà la maglia numero 29.- Su di lui c'era anche il Marsiglia, ma i viola sono stati più veloci non avendo bisogno di cedere prima di comprare: la formula è un1+4 anni di contratto per il classe 2000, che ieri non si è allenato con la squadra di Paulo Fonseca proprio per via della fumata bianca con la Fiorentina.