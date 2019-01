Atlético Madrid-Juventus in chiaro. La gara di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma il 20 febbraio alle ore 21, sarà visibile gratuitamente. La Rai ha infatti ufficializzato i prossimi match della massima competizione europea che saranno trasmessi in chiaro: oltre ad Atlético-Juve, c'è Porto-Roma, Ajax-Real Madrid e Bayern Monaco-Liverpool.



DOVE VEDERLA - Atlético Madrid-Juventus, oltre che in chiaro su Rai 1 e su Rai Play, sarà trasmessa su Sky Sport e sul servizio streaming per abbonati Sky Go.