Matheus Krepski. Il portiere brasiliano classe 1999 arriva dall'Athletico Paranaense per 18 milioni di euro e ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni fino a giugno 2028 con il club dell'Arabia Saudita.Di conseguenza la squadra dove giocano Cristiano Ronaldo e Brozovic molla il portiere polacco della Juventus, Wojciech(classe 1990), sempre nei desideri del Monza.Bento era stato trattato in passato dall'Inter, che poi ha preso dal Genoa lo spagnolo Josep(classe 1998).