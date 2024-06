Ufficiale, Sergio Ramos lascia il Siviglia: in estate può firmare a zero

AFP via Getty Images

torna free agent, finisce dopo una sola stagione la sua avventura aIl club andaluso ha annunciato ufficialmente l'addio del difensore centrale classe 1986, l'ex Real Madrid e Paris Saint-Germain approccia dunque il mercato estivo come free agent a caccia di una nuova avventura: può diventare un'occasione d'esperienza a parametro zero.- Sergio Ramos ha informato il Sevilla FC che non continuerà la prossima stagione nel Nervión dopo aver realizzato il suo sogno di tornare nel club dove si è allenato come giocatore e ha raggiunto il pieno status internazionale. Sergio Ramos ha giocato 37 partite nella stagione 23/24, per un totale di 3.301 minuti e 7 gol a suo nome.

Il Sevilla FC desidera ringraziare Sergio Ramos per l'impegno, la leadership e la massima dedizione che ha dimostrato in questa stagione , augurandogli buona fortuna per la sua prossima sfida professionale.Sergio Ramos si congederà pubblicamente questo martedì alle 11 nella sala stampa del Ramón Sánchez-Pizjuán, accompagnato dal presidente José María del Nido Carrasco.