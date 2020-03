per almeno le prossime due settimane. La decisione è stata presa questa mattina da parte della federcalcio spagnola che ha confermato attraverso un comunicato stampa chein seguito all'Il club madrileno, infatti, ha ufficializzato questa mattina che un giocatore della propria squadra di basket è stato trovato positivo al coronavirus e questo ha costretto la società a mettere in quarantena e sospendere le attività sia dell'intera rosa della pallacanestro, sia di quella del calcio. Il motivo è legato alla condivisione delle due squadre di alcuni degli ambienti della cittadella dello sport in cui si allenano. Tutti i giocatori sono stati mandati a casa e sono ufficialmente in quarantena ().Proprio in seguito a questi fatti la Liga ha scelto di fermarsi annullando o meglio sospendendo le prossime due giornate di campionato. Il comunicato ufficiale () non assicura che il campionato potrà riprendere al termine delle due settimane, ma specifica che le decisioni saranno prese seguendo lo sviluppo degli eventi.