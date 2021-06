Oggi si conclude l’avventura di @Trezegoldavid come Brand Ambassador di Juventus.

Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro





lascia la, non sarà piùdel club bianconero. Il comunicato:Anni di gol, esultanze, grandi giocate e trionfi sul campo da gioco.Poi, la voglia di scendere di nuovo in campo, da Presidente delle Juventus Legends.E poi ancora un triennio, iniziato nel 2018, come ambasciatore del Brand Juventus.Per David Trezeguet si chiude oggi la sua “terza” vita in bianconero: oggi è il suo ultimo giorno come Brand Ambassador del Club.Parlava di obiettivi ambiziosi e di opportunità di crescita, David, quando nel novembre di tre anni fa dava il via al suo incarico. Così è stato: Trezeguet ha svolto il suo compito con una grande passione, non facendo mancare mai la sua presenza, il suo sorriso, la sua voglia di stare con i tifosi e rappresentare al meglio un Club che ama, e che lo ama.Perchè Trezegol è Juve, e tutti noi non possiamo che augurargli un futuro di grandi soddisfazioni professionali.Grazie, Re David!