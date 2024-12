Ulivieri: "Persi 14 chili, ma sono vivo. Sgridato da mia madre per la lite con Baggio"

Getty Images

al Corriere della Sera. Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio e direttore della scuola allenatori della Figc, 83 anni, ha dichiarato in un'intervista:, che mi ha marcato stretto, come un difensore arcigno.e mi hanno ricoverato al Santo Spirito dove sono stati bravissimi. Ho fatto molte riflessioni, ho sposato la mia compagna Manuela, mamma della terza figlia, Valentina e ho anche tracciato un bilancio della mia vita. Che è stata bella: non mi sono arricchito, ma ho guadagnato bene e ho fatto quello che mi piaceva fare".

Si gioca sei contro sei in un campo da calcetto, senza contrasti, senza correre, senza alzare il pallone da terra. È lo sport ideale per noi anziani, fa bene alla salute, fisica e mentale. Ma può essere utile anche per quei genitori che accompagnano i figli a calcio e poi in tribuna non trovano di meglio che litigare. Non siamo soli noi dell'asso allenatori: l'Uefa ha un progetto importante. Io mi sto allenando a Montaione e Spalletti ci ha regalato i palloni".

Il busto di Lenin è ancora a casa mia. Una volta a Bologna ho invitato a cena Gianfranco Fini, c'era anche Guazzaloca che è stato sindaco: ho detto loro se dava fastidio potevo toglierlo. Fini, prontamente, mi ha risposto: lo lasci pure dov'è, è uno dei pochi leader che avete avuto".Sono stato bene in tanti posti, a Modena, alla Sampdoria dove ho allenato il primo Mancini e anche Marcello Lippi. Ma Bologna mi è rimasta dentro. Era un altro calcio, più ricco di umanità e rapporti veri. Ai giornalisti e ai miei giocatori dicevo sempre: se avete un'esigenza potete chiamarmi a qualsiasi ora del giorno e della notte. Adesso le conferenze stampa sono rare e di plastica".

. È quanto accaduto con me a Roberto. Qualcuno dimentica che, nel 2010, l'ho proposto a Giancarlo Abete per farne presidente del settore tecnico. Certo, quelle polemiche non me le posso dimenticare. A quei tempi ero separato dalla mia prima moglie, Marisa, e il lunedì, quando tornavo a casa,quando avevano preso la folle decisione che tra i Dilettanti chiunque potesse allenare senza patentino. Avevo chiesto aiuto alla Lega di Serie A e ai calciatori, ma nessuno mi ascoltava. Così ho preso le catene e delle coperte e mi sono legato. Il presidente Abete, disperato, ha provato in tutti i modi a farmi tornare indietro".

E poi non ho scelto da solo. Anche i miei compagni di viaggio, i vice presidenti Camolese, Perondi e Vossi, mi hanno spinto, al pari del consigliere federale Beretta. Non abbiamo ancora finito il lavoro, restano delle cose da fare. La più importante: che ogni squadra affiliata alla Figc sia guidata da un tecnico diplomato".