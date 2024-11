Figc, Gravina: "Mi ricandido, contro di me dossier illegali e aggressioni. Del Piero? Qualcuno lo deve candidare"

Getty Images for FIGC

Il numero 1 della Figc ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera:Si è fatto di tutto per indurmi a non candidarmi. Ma non mi conoscono.e sono pronto a sottomettermi al giudizio della giustizia italiana. Però è inaudito tutto quello che mi sta accadendo. La Procura di Perugia, il Gip e il Riesame di Roma certificano che

e lo avevo confidato ai responsabili delle componenti che mi hanno sempre sostenuto. Però avevo un impegno morale con loro. Bisogna completare un percorso condiviso. Sono stato combattuto, non è stata una decisione facile, ma è stata responsabile".Il pm per due volte ha fatto richiesta di sequestro dei beni e per due volte è stata rigettata. Sono uscito indenne sul piano giudiziario, eppure sono stato infangato.Nello Statuto è previsto che non ci si possa candidare con una condanna per una pena superiore a un anno passata in giudicato. Per adesso non c'è neppure la conclusione dell'indagine.Stiamo parlando di una vicenda che, se dovesse andare avanti, porterà una sentenza tra qualche anno. Anche se spero di chiuderla prima.Le componenti che mi supportano sono a conoscenza dei tempi dell'inchiesta e dei rischi, e mi hanno detto di andare avanti.

Nel mese che manca alla scadenza del deposito della candidatura lavorerò con i presidenti rispettando le loro priorità. Non ne faccio una questione quantitativa, se la facessi dovrei dire che l'82% vota Gravina e il 18% non si sa. Ma io voglio condividere il percorso con la Lega di A come con tutti gli altri.Però adesso è giusto che si concentrino sulla scelta della loro governance. La Lega di A ha acquisito, grazie al nostro intervento e non a una legge dello Stato, un'ampia autonomia. Secondo me parleranno della candidatura quando avranno risolto le questioni interne.Siamo andati oltre lo Statuto della Premier, che ha un diritto di veto: io l'ho tolto. Prima la Lega aveva un peso minore. Ora è leader tra quelle professionistiche.

Alex è stato un grande campione e ha dato tanto al calcio mondiale e alla maglia azzurra. Ho tentato di coinvolgerlo in Federcalcio, ma i suoi impegni lo hanno sempre portato in giro per il mondo. Però