Ultimo giorno di mercato: cos'è successo nelle top 5 leghe europee, i 26 super colpi che vi siete persi

Trac’è stato qualche botto finale in più rispetto a quanto successo per la: vediamo, di seguito, iin giro per l’Europa.Lasciato partire McTominay, ilha finalmente messo le mani, dopo un lungo inseguimento, sull’ormai ex centrocampista del Psg,. L’uruguaiano ha firmato fino al 2029. Grandi firme che si spostano in Premier League: Raheemva in prestitodalche si consola con, neo Blues anche lui in prestito ma con obbligo di riscatto tra i 20 e i 25 milioni di euro. Via dal Chelsea nei consueti saldi di fine estate di questi top club ancheche si accasa al, tornato. Lasciano l’Arsenal invece, anche lui ai rossoblù di, e, passato al. Attivissimo il Palace che prende anche il difensore. Entrate anche per ilche prende il difensoredal Benfica e il centrocampistadal West Ham. Iacquistano per 22 milioni il centrocampista brasiliano, gli Hammers prendonodal Psg.è il nuovo secondo portiere dell'Arsenal dopo la partenza di, direzione Southampton, Bilalpassa alper 20,5 milioni di euro.

è la scelta finale dell’, Neallascia la Premier per l'di Roberto De Zerbi, il talentuoso e giovane Stefandice arrivederci al Liverpool e va alin prestito. Doppio colpo della: arrivano il difensoree l’attaccante, Giovannitorna alpassa in prestito alva allascia il Galatasaray e va alè il nuovo difensore della nuova ala del