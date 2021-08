Aggiungo che delle quattro che avevano 6 punti un anno fa l'Inter si è presa lo scudetto, due sono arrivate in Champions e una è arrivata quinta ad un punto dalle altre. Sono pure statistiche, ma i numeri sono anche le cose che regolano tutta la nostra vita, non sono mai arbitrari.per conseguenze naturali, avendo già l'anno scorso assemblato una squadra giovane ma sicura,completamente trasformate dalla personalità e dalla chiarezza di idee dei loro allenatori.Ilha troppe assenze importanti, Zielinski, Osimhen, Demme ed è quello dove l'allenatore deve ancora finire di incidere., dimenticandoci invece che viene da un quarto posto preso all'ultima giornata. Era già in seria difficoltà, il suo difetto è che sembra esserci rimasta.