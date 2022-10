. Da quattro partite gioca meglio, non litiga, è concentrata, fa risultati anche importanti come quelli in Champions. La stranezza consiste nell’aver trovato un gioco migliore con l’assenza di Brozovic.. Calhanoglu non è un regista, ma sa giocare a calcio. E’ meno ragionatore di Brozovic, gioca quasi sempre a due tocchi. Questo costringe a pensare in fretta anche i compagni.Non è un caso chesia tornato quello di sempre, anzi, segnando molto di più. E che la difesa, complice l’ingresso di, sia più protetta.. Qualcuno dentro l’Inter, è stato bravo ad accompagnarlo. Cosa può cambiare adesso? Da tutto a niente, nel senso che l’Inter, a differenza della Juve, è squadra che può vincere cinque-sei gare di fila e ricominciare a gennaio un altro campionato. Ma deve essere guarita davvero.