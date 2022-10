La sorpresa è proprio questa, la scoperta quasi casuale di un regista di riserva che può addirittura fare meglio del titolare. Nessuno dimentica i picchi di, il croato è da anni uno degli uomini chiave dei nerazzurri, ma, il più delle volte contagioso soprattutto per il suo grande amico, quel Nicolò Barella che ha ricominciato a correre in silenzio proprio da quando Brozovic è uscito dal campo.Serendipità, le migliori scoperte sono avvenute così. Casualmente. In questo caso Inzaghi ha fatto di necessità virtù, ma di fatto ha trovato qualcosa che forse neanche lui si aspettava di trovare, visto che l’anno scorso, quando ha dovuto fare a meno di Brozovic, non sempre ha scelto Calhanoglu per il croato.più esperienza e caratura europea rispetto al calciatore albanese, giovane e non ancora pronto per certi palcoscenici.Diversamente da Brozovic,e nelle ultime due partite è stato lui stesso a recuperare palla prima di rifinire per il compagno:e poi trova l’assist millimetrico che manda in gol Barella. Taglia e cuce. Modo diverso di interpretare il ruolo rispetto al compagno. Ecco perché bisognerà fare tutte le considerazioni del caso quando Brozovic avrà recuperato dal proprio infortunio e proprio questo ha voluto chiarire lo stesso Simone Inzaghi al termine della partita:Quel che è certo è che con un Calhanoglu così in cabina di regia,, che da mezzala sinistra si sta dimostrando molto importante per gli equilibri della squadra.