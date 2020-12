. Non ci sono mai troppi argomenti etici in una multinazionale, il primo è sempre cosa mettere a bilancio. Se Dybala non rinnova, la Juve non mette a bilancio niente, perde un capitale potenziale enorme senza avere niente in cambio. Se Dybala resta, la Juve paga semplicemente la differenza dell’ingaggio. La vera cosa da salvare è l’indennità per la Juve nel caso non si trovi in questi mesi nessun accordo e si debba vendere bene ma in fretta il giocatore.Dybala andandosene, la Juve facendosi pagare bene la sua partenza e reinvestendo in un altro giocatore. Se non c’è vantaggio, non si muove niente. Non è un problema di orgoglio, ma di soldi. Sempre. La Juve è disposta a rinunciare a Dybala, ma pretende di essere pagata. Dybala sa che dovrà accettare. Il resto è teatrino di Natale.